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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı! Küme düşürülme kararı...

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Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı! Küme düşürülme kararı...

Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu ile yapması planlanan 20. hafta mücadelesine de çıkmadı.

Gaziantep Stadı'nda oynanması planlanan maç için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla Gaziantepspor'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileriyle hakemler Alper Oran, Hidayet Zeybek, Serdar Soydan ve Tunç Özdemir, saha kenarında toplantı yaptı.

Ev sahibi ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan karşılaşma ile ilgili kararı TFF verecek. Bu arada karşılaşma için hazır bekleyen Niğde Anadolu ekibi, sahadaki antrenmanın ardından stattan ayrıldı.

Gaziantepspor'da kulüp yönetimi, geçen hafta içerisinde "Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır." şeklinde açıklamasının ardından 27 Ocak tarihindeki İnegölspor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Böylelikle iki maça da çıkmayan Gaziantepspor'un statü gereği bir alt lige düşürülmesi beklenirken, bu kulübün geleceğiyle ilgili kararı TFF verecek.

Borçları nedeniyle sezon sonunda geçerli olmak üzere küme düşürülme cezası bulunan Gaziantepspor, bu sezon da küme düşmesi durumunda yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek. 

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