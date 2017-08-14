Gaziantepspor evinde dağıldı

Stat: Gaziantep
Hakemler: Burak Şeker, Selahattin Altay, Gökhan Barcin
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Müslüm Talşik, Şenol Can, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Alpay Koçaklı, Oktay Aydın, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 83 Mustafa Emirhan Özyaşar), Gökhan Çamur (Dk. 83 Halil İbrahim Keser), Harun Enes Nural
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Bulut Kaya (Dk. 73 Timur Temeltaş), Vasilogiannis (Dk. 78 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Rangelov
Goller: Dk. 28 Emircan Altıntaş, Dk. 65 ve Dk. 71 (Penaltıdan) İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 İlker Günaslan (Gaziantepspor), Dk. 56 Vasilogiannis, Dk. 90 Mustafa Çakır (Ümraniyespor)