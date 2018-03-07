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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Adana Demirspor'dan kritik 3 puan

Futbol
07.03.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Gaziantepspor 8 hafta kala küme düştü

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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 5-1 yenilen Gaziantepspor küme düştü. Antep temsilcisinin lig bitimine 8 hafta kala alt lige düşmesi kesinleşti.

Bu sezon ekonomik sıkıntılarla boğuşan Gaziantepspor, fazla dayanamadı. Çaykur Rizespor'a 5-1 yenilen Antep temsilcisi, 26 hafta sonunda 4 puan toplayabildi ve 2. Lig'e düştü.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Erkan Özdamar , Emrah Ünal , Deniz Caner Özaral

ÇAYKUR RİZESPOR: Kaya - Ümit , Saadane , Robin , Koray , Lincoln , Abdullah (Dk. 75 Galip ) , Turgut (Dk. 65 Vedat Muriqi ), Özgür , Oğulcan , Samudio (Dk. 80 Furkan)

GAZİANTEPSPOR: Musa - Şenol , Deniz , İlker , Müslüm , Erdal , Gökhan , Cuma Furkan (Dk. 62 Mustafa Emirhan ), Mustafa Bayram , Yusuf (Dk. 76 Süleyman ), Mustafa (Dk. 23 Ahmet )

GOLLER: Dk. 10, Dk. 71 ve Dk. 86 Lincoln, Dk. 32 Oğulcan, Dk. 74 Samudio (Çaykur Rizespor) - Dk. 47 Erdal (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Robin (Çaykur Rizespor)

Gaziantepspor 8 hafta kala küme düştü

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, kendi sahasında Gaziantepspor'u 5-1 mağlup etti.

1’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cuma Furkan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

10’uncu dakikada Turgut Şahin’in pasında ceza sahası çizgisi dışında topla buluşan Lincoln’un sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

15’inci dakikada Robin’in sağ taraftan ortaladığı top direğe çarparak auta çıktı.

32’nci dakikada Özgür’ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğulcan’ın şutunda top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 2-0.

47’nci dakikada Gökhan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdal Ahmet'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

71’inci dakikada orta alandan topla ilerleyen Lincoln'ün yaklaşık 25 metreden şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

74’üncü dakikada Vedat Muriqi’in pasıyla ceza sahasında topu kazanan Samudio'nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.

86’ncı dakikada Furkan’ın ceza sahası sol çaprazından kale sahasına çıkarttığı topta Lincoln’un sert şutunda top filelerle buluştu: 5-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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