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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gaziantep tek yürek olacak

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Gaziantep tek yürek olacak

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu sezon hedefimiz ilk 10” dedi.

Burak AKIN

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, gazetecileri şehirde ağırlarken kulübün hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.. Kulübün herhangi bir borcu bulunmadığını ifade eden Büyükekşi, bu sezon için ilk 10 hedefi koyduklarını aktardı.

Büyükekşi, Romanya Milli Takımı için Sumudica'nın isminin geçtiğini ve bunun dış basında da yer aldığı belirterek, "Hocamıza Romanya'dan teklif vardı. Lucescu ile birlikte Sumudica'nın ismi geçiyordu. Tekliflerin önüne geçmek için sözleşme uzatma kararı aldık." dedi.

Gaziantep tek yürek olacak

33 bin kişilik statta 12 bin seyirci ortalamasıyla oynadıklarını kaydeden Büyükekşi, "Ortalamamızı 20 bine yükseltip kadınları tribüne çekmemiz gerek. Böylece kalite de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Tek Yürek

Gaziantep Futbol Kulübü, 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek' sloganıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda Gaziantep ve İstanbul'da iki gala gecesi düzenlenecek.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Sumudica hakkındaki soruları yanıtlamıştı...

Gaziantep FK'dan Sumudica açıklamasıSüper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 10 içerisinde yer almayı amaçladıklarını söyledi.
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Gaziantep tek yürek olacak

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