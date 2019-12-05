Gaziantep tek yürek olacak
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu sezon hedefimiz ilk 10” dedi.
Burak AKIN
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, gazetecileri şehirde ağırlarken kulübün hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.. Kulübün herhangi bir borcu bulunmadığını ifade eden Büyükekşi, bu sezon için ilk 10 hedefi koyduklarını aktardı.
Büyükekşi, Romanya Milli Takımı için Sumudica'nın isminin geçtiğini ve bunun dış basında da yer aldığı belirterek, "Hocamıza Romanya'dan teklif vardı. Lucescu ile birlikte Sumudica'nın ismi geçiyordu. Tekliflerin önüne geçmek için sözleşme uzatma kararı aldık." dedi.
33 bin kişilik statta 12 bin seyirci ortalamasıyla oynadıklarını kaydeden Büyükekşi, "Ortalamamızı 20 bine yükseltip kadınları tribüne çekmemiz gerek. Böylece kalite de artacaktır." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Tek Yürek
Gaziantep Futbol Kulübü, 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek' sloganıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda Gaziantep ve İstanbul'da iki gala gecesi düzenlenecek.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Sumudica hakkındaki soruları yanıtlamıştı...
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