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Gaziantep, G.Saray'ı devirip finale çıktı

TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.

DHA
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep, ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 40-28 önde kapattı.
3'üncü periyotta farkı açan Gaziantep ekibi, son periyota 57-42 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup etti.

Bu sonucun ardından TÜBAD Basketbol Turnuvası'nın programı şu şekilde oluştu:

30 Eylül Cumartesi

13.00 3'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos
15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

Galatasaray OdeabankGaziantep BasketbolsporBasketbol
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