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GeriFutbol Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
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Futbol
24.12.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

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Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın, zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Spor Arena Dış Haberler - Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rumen teknik adamın hastaneden ayrılmasının tehlikeli olduğunu ve geceyi hastanede geçirmesi gerektiği kaydedildi.

48 yaşındaki teknik adam "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim" şeklinde açıklama yaptı.

Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

 

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