Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Spor Arena Dış Haberler - Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rumen teknik adamın hastaneden ayrılmasının tehlikeli olduğunu ve geceyi hastanede geçirmesi gerektiği kaydedildi.

48 yaşındaki teknik adam "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim" şeklinde açıklama yaptı.

Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıkla