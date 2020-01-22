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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Gaziantep FK'lı futbolculardan küçük taraftara destek

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Gaziantep FK'lı futbolculardan küçük taraftara destek

Tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen 'Leyla'dan Sonra' isimli proje aracılığıyla, tek hayalinin isminin yazılı olduğu 7 numaralı Gaziantep Futbol Kulübü forması olduğunu kulübe ileten Enes'in dileği, takımın yıldız futbolcuları tarafından gerçekleştirildi.

Gaziantep FK'nın önemli oyuncularından Günay Güvenç, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kana-Biyik, ensefalopati hastalığına yakalanan ve kesin tanının konulamadığı 11 yaşındaki Enes'i evinde ziyaret ederek, küçük taraftara ve ailesine moral verdi.

Kırmızı siyahlı futbolcular, takım arkadaşları tarafından imzalanan ve arkasında 7 numara 'Enes' yazılı formayı küçük taraftara hediye etti. Dört futbolcu, Enes ile oldukça keyifli zaman geçirdi. Enes, yıldız isimleri karşısında gördüğü anda duygularını saklayamazken, bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve Papy Djilobodji'den Gençlerbirliği karşısında gol beklediğini söyledi.

Takım kaptanlarından Günay Güvenç ve Kana-Biyik, bundan sonraki süreçte Enes'i sürekli olarak ziyaret edeceklerinin sözünü vererek, tedavisi için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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