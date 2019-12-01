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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
01.12.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Gaziantep FK'den yardım kampanyasına destek çağrısı

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Gaziantep FK'den yardım kampanyasına destek çağrısı

Gaziantep FK Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, "Gaziantep Tek Yürek" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, takımlarının Süper Lig'e çıktıktan sonra yeni ufuklar açmak için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Gaziantep'in gerek sanayide, gerek gastronomide, gerekse turizmde olduğu gibi futboldaki başarısının da birlik ve beraberlikten geldiğini ifade eden Büyükekşi, amacın Gaziantep'in yükselmesi, daha ileriye gitmesi olunca herkesin bir araya geldiğini kaydetti.

Büyükekşi, birlik ve beraberliğin kendilerini daha ileriye götüreceğini aktararak, "2,5 ay önce ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla takımı ilk 10 içerisinde tutma konusunda bir hedef koyduk. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Takımı tüm şehirle kaynaştırmak için kampanya başlattıklarını belirten Büyükekşi, çatıda yaşanan birlik ve beraberliği tabana yaymayı hedeflediklerini kaydetti.
İlerleyen günlerde Gaziantep ve İstanbul'da gala düzenleyerek kampanyayı büyüteceklerini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Kampanyada amaç sadece kulübe maddi destek sağlamak değil, önemli olan 10 lira da olsa, 100 lira da olsa, 100 bin lira da olsa 1 milyon lira da olsa, her kesimden insanların küçük ya da büyük miktarlarda buraya katkı sunmasını sağlamak ve sahiplenme duygusunu yaratabilmek. O nedenle bu mesajı çok önemsiyoruz. Hedefimiz, oyuncuların gelmek için can attığı ve buradan tekrar yükselerek gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki takımlara transfer olmasını sağlayan bir kulüp olabilmek. Bunun için de gerek altyapıda gerekse profesyonel takımda önemli çalışmalar yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz."
Büyükekşi, cep telefonlarından "DESTEK" yazıp, 8827'ye mesaj yollayarak ya da "gfkstore.com.tr" web sitesinden forma alınabileceğini ve 3 bankadaki hesaplara para yatırarak, destek olunabileceğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kampanyayı Gaziantep'in tamamının sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep FK'nin şehrin kulübü, şehrin takımı olduğunu aktaran Gül, "Bizim geçmişte hem pozitif hem de negatif anlamda yaşadığımız tecrübeler var. Bu tecrübelerin olumsuz anlamda yaşanmaması için kulübümüzün altyapı ve ekonomik olarak güçlenmesi lazım. Şimdi olduğu gibi finansal yapısının güçlenerek, devam etmesi lazım." diye konuştu.

Toplantıya Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu Cihan Koçer, Genel Sekreter Müslüm Özmen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile spor yazarları katıldı.

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