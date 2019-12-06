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Futbol
06.12.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Gaziantep FK'den Souleymane Diarra, PFDK'ye sevk edildi

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Gaziantep FK'den Souleymane Diarra, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK'den Souleymane Diarra'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantep FK'nin Malili futbolcusunun, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un da Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

 

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Gaziantep FKden Souleymane Diarra, PFDKye sevk edildi

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