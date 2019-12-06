Gaziantep FK'den Souleymane Diarra, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantep FK'nin Malili futbolcusunun, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un da Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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