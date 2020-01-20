Gaziantep FK'de teknik direktör Sumudica'ya destek

Rumen teknik adama inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica hakkında ortaya atılan asılsız iddiaların ve yaratılmaya çalışılan algıları üzülerek takip edip, esefle kınıyoruz. Teknik direktörümüz Marius Sumudica görevinin başındadır ve bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Süper Lig'de ilk yılımız olmasına rağmen takımımızın göstermiş olduğu performansa ve bu süreçte takımımıza olan desteklerinden dolayı taraftarımıza sonsuz teşekkür eder, bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederiz."





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