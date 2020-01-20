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GeriFutbol Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi

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Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi

Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı.

Sözleşmeyi imzalayan İbradı, profesyonel takım ve altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu olacak.

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Gaziantep FKde sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi

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