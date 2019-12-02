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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da moraller bozuk

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Gaziantep FK'da moraller bozuk

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar ligde oynadığı son 8 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Bu sezon Süper Lig’de ilk kez mücadele eden ve ilk haftalarda iyi bir performans sergileyen Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalardaki kötü performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 8 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve 5. haftayı ikinci sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, sonraki sekiz haftada ise düşen performansı ile adından söz ettirdi. Ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 4 mağlubiyet, 3 de beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu süreçte rakip sahalara 8 gol gönderen Gaziantep ekibi kendi kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi son sekiz maçta karşılaştığı Göztepe, Antalyaspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray’a 2-0, Trabzonspor’a 4-1, Başakşehir ve Denizlispor’a ise 2-1’lik skorlarla mağlup oldu. Gaziantep FK, bu süreçteki tek galibiyetini ise son dakikada attığı golle deplasmandaki Ankaragücü maçında 2-1’lik skorla elde etti.

Gaziantep FKda moraller bozuk

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