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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.11.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Gaziantep FK, zorlu virajı sağlam döndü

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Gaziantep FK, zorlu virajı sağlam döndü

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, ilk 11 haftadaki zorlu fikstürüne rağmen performansı ile dikkat çekti. Ligin ilk 11 haftasında aralarında dört büyüklerin de olduğu çok zorlu maçalara çıkan Gaziantep ekibi, kritik süreçte 15 puan toplayarak ligde 9. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 11 haftalık süreç tamamlanırken ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Bu süreçte topladığı 15 puanla ligde 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 11 haftalık dönemde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Sivasspor gibi zorlu takımlarla karşılaşırken, bu süreci 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle kapattı.

Kötü başladı, iyi devam etti

Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar 5. haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Ligin 6. haftasında kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise kendi sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

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Gaziantep, gollü maçları ile dikkat çekti

Ligdeki ilk sezonuna 11 haftalık zorlu fikstür ile giriş yapan Gaziantep FK, bu süreçte 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta izlettiği gollü maçlarla da dikkat çekerken rakip kalelere 16 gol gönderip, kendi kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Gaziantep ekibinin attığı 16 golü Twumasi (5), Güray Vural (3), Kayode (2), Muhammet Demir (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Papy Djilobodji (1), Oğuz Ceylan (1) ve Jefferson (1) kaydetti.

Kartlar havada uçuştu

Gaziantep ekibinin oynadığı maçlar kart sayısı ile de dikkat çekerken 11 haftalık süreçte kırmızı-siyahlılar 3 kırmızı kart görürken, rakipleri ise 5 kırmızı kart gördü. Bu maçlarda 55 de sarı kart çıktı. Gaziantep ekibinin oynadığı Gençlerbirliği maçında Ankara ekibi 2 kırmızı kart, Beşiktaş maçında da siyah-beyazlılar 2 kırmızı kart ve Göztepe maçında İzmir temsilcisi 1 kırmızı kart görmüştü. Gaziantep'te ise Kayode Beşiktaş ve Trabzon maçlarında, Güray Vural ise Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü.

Kalan maçalar

Gaziantep ekibi, milli maçların ardından kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in ilk yarısında sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D) ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, zorlu virajı sağlam döndü

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