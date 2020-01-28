Gaziantep FK, Sivasspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları düzenlenirken, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu da pazar günü oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçından elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "ÜLKE OLARAK BÖYLESİNE BÜYÜK BİR FELAKETİN YARALARINI YİNE BÜYÜK BİR YARDIM SEFERBERLİĞİ İLE SARIYORUZ"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Öncelikle deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Ülke olarak böylesine büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarıyoruz. Bu kapsamda, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak Pazar günü oynayacağımız Sivasspor maçının gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldık" dedi.

"DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM TAŞIYOR"

Başkan Büyükekşi, kırmızı-siyahlı taraftarları Demir Grup Sivasspor maçına davet ederek, şunları söyledi: "Taraftarımızın desteği her maçta bizler için çok önemli. Ancak, pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri pazar günü tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" dedi.

Gaziantep FK'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Büyükekşi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yeni transferlere de yer vererek, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.