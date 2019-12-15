Gaziantep FK - Kayserispor / Süper Lig Canlı Anlatım
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, evinde İstiklal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Başlama saati 14:00 olan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Toşça, Sousa, Chibsah, Ocanlı sğuz, Muhammet, Güray, Kayode, Twumasi
Kayserispor: Lung, Poulain, Ziya, Mert, Yasir, Miguel Lopes, Hasan Hüseyin, Mensah, DjeDje, Emre Demir, Kravets
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UMUT İLE ŞAMİL KADRODA YOK!
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, iki futbolcunun son günlerde takımla antrenmanlara çıkmadıkları için deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadıklarını belirtti.
Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.
Bazı basın yayın organlarında Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.
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