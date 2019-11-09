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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.11.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

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Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Falcao ve Şener yok

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor. Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da bu akşam sahadaki yerini alamayacak.

Babel ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasarayda Belhanda, Gaziantep maçında yok

Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid'de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi. Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep'e gitmezken, İstanbul'a döndü.

Maç öncesi istatistikler

Gaziantep FK, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 71'inci takım olacak. Sarı kırmızılı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 70 takımı da en az bir kez yenmeyi başardı. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri olan Gaziantep FK, aynı zamanda ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi. İlk haftadaki Fenerbahçe maçının ardından, Gaziantep'in ligde oynadığı dokuz maçta da karşılıklı gol atıldı. Gaziantep FK, Süper Lig'de evindeki ilk iki maçı kazandıktan sonra üç maçtır galip gelemedi.

Süper Lig'deki son dokuz maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, 2019 yılı içinde oynadığı 27 maçta isa sadece üç kez mağlup oldu. Bu sene içinde ligde en fazla puan toplayan takım Galatasaray.

Ligde deplasmanda üç maçtır kazanamayan Galatasaray, Fatih Terim döneminde en son Ekim 2003-Eylül 2011 arasındaki dönemde bundan daha uzun kazanamama serisi yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda skor olarak geriye düşmeyen iki takım var: Gaziantep FK & Galatasaray. Bu maçta Süper Lig'de sezonun en fazla gol yiyen takımı ile en az gol yiyen takımı karşılaşacak.

Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım olmasına rağmen, ceza sahası içinden 13 gol attı. Ceza sahası içindeki her 10 topla buluşmasından bir gol çıkaran Gaziantep, bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda.

Ligde dış sahada iki maçtır gol atamayan Galatasaray, en son Ekim-Kasım 2010'da bundan daha uzun bir seri yaşadı. Sarı kırmızılıların bu sezon deplasmanda attığı dört golün yarısında Younes Belhanda'nın direkt katkısı varken; bu gol katkıları ağustos ayındaki Kayserispor maçında gelmişti.

Bu sezon Süper Lig'de gol ve asist katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran isim Gaziantep FK oyuncusu Patrick Twumasi. Gaziantep'in bu sezon ligde topladığı puanların %60'ında Twumasi'nin direkt katkısı var.

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