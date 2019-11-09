Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılar Falcao ve Şener Özbayraklı olmadan deplasmanda forma giyecek. Maça dakikalar kala, her iki takımında ilk 11'leri belli oldu. Nefes kesen mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise, maçın saat ve kanal bilgilerini merak ediyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 16 puan toplayan Galatasaray, 11 haftada Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla haftayı 9. sırada tamamladı. İşte, maçla ilgili bilgiler.
Galatasaray ilk 11'i: Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone
Gaziantep FK ilk 11'i: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Papy, Tosca, Junior Morais,Chibsah, Oğuz Ceylan, Güray, Kayode, Twumasi
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Maç öncesi istatistikler
Gaziantep FK, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 71'inci takım olacak. Sarı kırmızılı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 70 takımı da en az bir kez yenmeyi başardı. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri olan Gaziantep FK, aynı zamanda ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi. İlk haftadaki Fenerbahçe maçının ardından, Gaziantep'in ligde oynadığı dokuz maçta da karşılıklı gol atıldı. Gaziantep FK, Süper Lig'de evindeki ilk iki maçı kazandıktan sonra üç maçtır galip gelemedi.
Süper Lig'deki son dokuz maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, 2019 yılı içinde oynadığı 27 maçta isa sadece üç kez mağlup oldu. Bu sene içinde ligde en fazla puan toplayan takım Galatasaray.
Ligde deplasmanda üç maçtır kazanamayan Galatasaray, Fatih Terim döneminde en son Ekim 2003-Eylül 2011 arasındaki dönemde bundan daha uzun kazanamama serisi yaşamıştı.
Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda skor olarak geriye düşmeyen iki takım var: Gaziantep FK & Galatasaray. Bu maçta Süper Lig'de sezonun en fazla gol yiyen takımı ile en az gol yiyen takımı karşılaşacak.
Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım olmasına rağmen, ceza sahası içinden 13 gol attı. Ceza sahası içindeki her 10 topla buluşmasından bir gol çıkaran Gaziantep, bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda.
Ligde dış sahada iki maçtır gol atamayan Galatasaray, en son Ekim-Kasım 2010'da bundan daha uzun bir seri yaşadı. Sarı kırmızılıların bu sezon deplasmanda attığı dört golün yarısında Younes Belhanda'nın direkt katkısı varken; bu gol katkıları ağustos ayındaki Kayserispor maçında gelmişti.
Bu sezon Süper Lig'de gol ve asist katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran isim Gaziantep FK oyuncusu Patrick Twumasi. Gaziantep'in bu sezon ligde topladığı puanların %60'ında Twumasi'nin direkt katkısı var.
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