Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İşte ilk 11'ler)

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Gaziantep'in ilk 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, geçen sezonun tamamında bu şekilde altı gol bulabilmişti. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Koyode'nin doğrudan katkısı var.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iki golü bulunan Deniz Türüç, bu iki golü de son iki deplasman maçında kaydetti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç maçta galip gelemedi ve kalesinde toplam 13 gol gördü.

Ara transferde sessiz

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

2 oyuncu takıma dönüyor

Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi.

Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'yle Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı'nda oynanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe'de eksikler var! Yeni transfer Falette...

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ayrıca yeni transfer Simon Falette'nin de lisansı henüz çıkmadı.





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