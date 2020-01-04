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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile başlayacak

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Gaziantep FK, Fenerbahçe ile başlayacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor...

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak. Süper Lig'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan kırmızı-siyahlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Gaziantep FK, 13 Ocak'a kadar Titanic Deluxe Golf Hotel'de çalışacak.

Kamptaki ilk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Ekol Göz Menemenspor ile oynayacak Gaziantep ekibi, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 12 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Macaristan temsilcisi Honved ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile başlayacak

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