Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
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