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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 18:08,Son Güncelleme:/

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

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Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspordan Haydar Yılmazı kiraladı

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