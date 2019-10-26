Gaziantep FK - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in lideri Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanında... Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Gaziantep FK, Süper Lig'in lideri Alanyaspor'u konuk ediyor...
MUHTEMEL 11'LER...
Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Mehmet, Diarra, Jefferson, Chibsah, Twumasi, Pawlowski.
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Junior Fernandes, Bakasetas, Cisse.
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