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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.12.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Gazişehir FK 1-2 Denizlispor

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Gazişehir FK 1-2 Denizlispor

Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor, deplasmanda Gazişehir FK'yı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçta Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 85. dakikalarda Hadi Sacko attı. Ev sahibi ekibin tek golü 54'te Kayode'den geldi.

Denizlispor, bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye çıkarttı ve 9. sıraya tırmandı. Üç maçtır kazanamayan Gazişehir FK ise 16 puan ile 12. sırada kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

24. dakikada Tosca'nın pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

27. dakikada Twumasi'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Twumasi'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

52. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden kaleye çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.

54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bergdich'in kaleci Stackhowiak'a vermek istediği geri pas kısa düştü. Ceza alanında topu kontrol eden ve Stackhowiak'tan sıyrılan Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

58. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Rakibine çalım atarak ceza sahasına giren Barrow, pasını Olcay Şahan'a ulaştırdı. Olcay
Şahan'ın pasında topu kontrol eden ve rakibinden sıyrılan Sacko'nun ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

85. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahanın solunda topla buluşan Barrow, meşin yuvarlağı süratli bir şekilde ceza sahasının soluna kadar taşıyarak yerden ortasını yaptı. Müsait durumda bulunan Sacko'nun gelişine sol ayağıyla çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluştu:1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, ilk yarının bitiminde soyunma odalarına gidilirken maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördüğü öğrenildi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Dk. 77 Pawlowski), Twumasi (Dk. 77 Chibsah), Kayode

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru (Dk. 48 Oğuz Yılmaz), Bergdich, Sacko (Dk. 90 Estupinan), Aissati, Sackey (Dk. 87 Zeki Yavru), Olcay Şahan, Rodallega, Barrow

Goller: Dk. 54 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 58 ve 85 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Sacko, Dk. 65 Aissati, Dk. 75 Mustafa Yumlu, Dk.
78 Bergdich, Dk. 83 Barrow (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Furkan Soyalp, Dk. 83 Oğuz Ceylan, Dk. 90 4 Chibsah (Gaziantep FK)

Gazişehir FK 1-2 Denizlispor

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