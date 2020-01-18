Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

7nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında içeri yapılan ortaya ön direkte ters vuruş yapan Jailson’un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.



13üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenanın ara pasında Kayode savunma arkasına sarktı. Altay araya girerek pozisyonu önledi.



40ıncı dakikada konuk takımda Emre Belözoğlu’nun kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içerisinde Serdar’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.



51inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Muriç’in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında kafa vuruşu yapan Kruse, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



64üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Twumasi’nin vuruşu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.



66ncı dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.



71inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kruse’nin vuruşu kaleci Günay’da kaldı.



73üncü dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan’ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Altay çıkardı. Pozusyonun devamında Twumasinin vuruşu auta çıktı.



82nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rodriguesin ara pasında Muriç topu ağlara gönderdi. Ancak öncesinde pası atan Rodrigues ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.



87nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında savunma arkasına sarkan Twumasi, Altay’ı da geçti ve seken topu önünde buldu. Ardından yaptığı vuruş ağları havalandırdı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul tespit ederek, golü geçersiz saydı.



90ıncı dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufanın ara pasında topla buluşan Muriçin sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.

STAT: Gaziantep Kalyon



HAKEMLER: Hüseyin Göcek, Esat Sancaktar, Serkan Ok



GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Tosca, Morais, Djilobodji, Jefferson (Dk. 45 Twumasi), Diarra (Dk. 84 Pawlowski), Chibsah, Kenan Özer (Dk. 61 Muhammet Demir), Kayode



FENERBAHÇE: Altay - Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+2 Tolgay Arslan), Ozan Tufan, Kruse (Dk. 83 Deniz Türüç), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Rodrigues), Vedat Muriç



GOLLER: Dk. 51 Kruse, Dk. 90+2 Vedat Muriç (Fenerbahçe)



KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Vedat Muriç (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Jefferson, Oğuz Ceylan, Diarra, Chibsah, Morais (Gaziantep FK) - Tolga Ciğerci, Altay, Vedat Muriç (Fenerbahçe)









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