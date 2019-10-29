Gaziantep Basketbol'a Hırvat pivot
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Ivan Buva'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,08 metre boyundaki Hırvat pivot Ivan Buva ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Geçen sezonu Beşiktaş Som Sigorta'da geçiren 28 yaşındaki oyuncu, oynadığı 23 lig maçında 14,8 sayı, 7,3 ribaunt, 1,7 asist ortalaması yakaladı.
Hırvat oyuncu, görev aldığı 16 FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 14,6 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla görev yaptı.
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