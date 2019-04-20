Gaziantep Basketbol son nefeste, 74-73!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka'yı 74-73 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 14, Jekiri 5, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 18, Murat Göktaş, Jelovac 11, Mckissic 18, Doğan Şenli 2
Pınar Karşıyaka: Walker 15, Birkan Batuk 10, İlkan Karaman 11, Henry 6, Marei 13, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 12, Evans 6
1. Periyot: 18-20
Devre: 40-40
3. Periyot: 53-56
Beş faulle çıkan: Dk. 37.34 Marei (Pınar Karşıyaka)
Gaziantep Basketbol bu skorla ligdeki 15. galibiyetine ulaşırken, Pınar Karşıyaka ise 15. mağlubiyetini yaşadı.
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