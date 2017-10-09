Gaziantep Basketbol, Şampiyonlar Ligi sınavında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi, B Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Capo d'Orlando takımıyla karşılaşacak. Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 82-58 mağlup olan Gaziantep temsilcisi, bu sezon taraftarının önünde çıkacağı ilk maçta galip gelerek Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı takımın başantrenörü Stefanos Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda alınan mağlubiyeti bir kenara bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını söyledi.

İtalyan ekibi karşısında iyi bir sonuç elde etmek istediklerini ifade eden Dedas, "Bu maçtan alacağımız galibiyet, hem bize öz güven kazandıracak hem de moral olacak. Zorlu bir müsabaka olacağını biliyoruz. Hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Ümit ediyorum ki taraftarımızın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazianteplileri yarın oynanacak maça davet eden Dedas, desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.