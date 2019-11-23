Gaziantep Basketbol ikinci yarı açıldı! Büyükçekmece'yi 88-73 mağlup etti...
Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece’yi son iki periyottaki etkili oyunuyla 88-73 mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Altuğ Köselerli xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Orhan Haciyeva xx 9, Crawford xxx 21, Vasiliauskas xx 8, Jelovac xx 9, Sanders xx 9, Ivan Buva xxx 21, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen x 3, Metehan Akyel x 2
Başantrenör: Nenad Markovıc
Büyükçekmece: Robert Upshaw xx 10, Kenny Hayes xxx 16, Andrew Andrews xxx 13, Mert Celep, Osiris Eldridge xxx 17, Uğur Hortum x 6, Deniz Kılıçlı x 2, Kaan Sarıaslan x 5, Jeremy Saffold x 4
Başantrenör: Serhat Şehit
1. Periyot: 18-23 (Büyükçekmece lehine)
Devre: 36-38 (Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 69-52 (Gaziantep Basketbol lehine)
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde üçüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Büyükçekmece ise ligde yedinci mağlubiyetini aldı.
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