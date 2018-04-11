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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
11.04.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol iddialı

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Gaziantep Basketbol iddialı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, bu haftaki rakipleri Beşiktaş Sompo Japan karşısında galip gelerek, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmayı arzuladıklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta taraftarlarının önünde Muratbey Uşak'ı yenerek lige tutunma adına önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebilmek adına her maçı önemseyerek yollarına devam edeceklerini anlatan Markovic, bu bilinçle her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurguladı.

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacaklarını anımsatan Markovic, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin gücünü ve istediklerinde neler yapabileceğini biliyoruz. Ancak biz de istediğinde rakibinin üzerine gidebilen, iyi savunma yapabilen bir takımız. O yüzden istediklerimizi sahaya yansıtarak, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Maç kazandıkça öz güvenlerinin de yerine geldiğini belirten Markovic, İstanbul deplasmanında galip gelmeleri halinde alınacak puanlardan daha fazlasını kazanabileceklerini kaydetti.

Gaziantep Basketbol, 24 haftası geride kalan 16 takımlı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7 galibiyet, 17 mağlubiyet ve sayı averajıyla 15. sırada bulunuyor.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki müsabaka 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

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