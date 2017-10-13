Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda saat 15.15’te oynanacak maçı, hakem Aytuğ Ekli yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşan ve 82-58 mağlup olan Gaziantep ekibi, daha sonra FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalya takımlarından Capo d’Orlando’yu konuk etti. Bu maçı 82-77 kazanarak moral bulan kırmızı-siyahlılar, Pınar Karşıyaka’yı yenerek ligde de adından söz ettirmek istiyor.

Kulüp başkanı Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sahalarında ligin en formda ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını dile getirdi.

Ligin ilk maçında Galatasaray Odeabank karşısında özellikle ilk yarıda istediklerini sahaya yansıtamayarak mağlup olduklarını ifade eden Köken, "Bildiğiniz gibi yeni bir takımız. Oyunun belli bölümlerinde istediğimiz basketbolu oynasak da bunu maçın geneline yaymamız gerekiyor. Karşıyaka maçında seyircimiz önünde oynamanın avantajını da kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Köken, tüm sporseverleri, çekişmeli ve keyifli geçeceğini düşündükleri Pınar Karşıyaka maçında takımlarını desteklemeye davet etti.