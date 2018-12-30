Gaziantep Basketbol evinde rahat kazandı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte temposunu arttıran ev sahibi takım, soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve takımlar final periyoduna 53-53 eşitlikle girdi.
Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 80-69 galip ayrıldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 12, Vasiliauskas 21, Greene 10, McKissic 6, Jekiri 11, Can Uğur Öğüt 13, Doğan Şenli, Yunus Çankaya 2, Mehmet Göktaş, Tomas 5
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kulig 6, Semih Erden 15, Babic 13, Holloway 25, Spight 3, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 3, Ali Berent Kavaklıoğlu, Ramazan Tekin, Minchev
1. Periyot: 20-19
Devre: 37-31
3. Periyot: 53-53
Diskalifiye: 32.20 Ali Berent Kavaklıoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Maç Sonucu: 80-69
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