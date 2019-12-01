Gaziantep Basketbol Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGaziantep Basketbol Bursa deplasmanından galibiyetle döndü
GeriBasketbol Gaziantep Basketbol Bursa deplasmanından galibiyetle döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
01.12.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep Basketbol Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 106-87 yendi.

Freeman ve Can Maxim Mutaf'ın iki üçlüğüyle karşılaşmaya hızlı başlayıp 6-0'lık seri yakalayan Frutti Extra Bursaspor, Christopher Jones ve Olaseni'nin de skora katkısıyla 4. dakikayı 12-3 önde geçti. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Gaziantep Basketbol, Vasiliauskas, Crawford ve Rich'in bulduğu sayılarla 11-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 14-16. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden çeyreği, Gaziantep Basketbol 25-24 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Metehan Akyel'in içeriyi zorlayıp bulduğu turnikelerle sayı üretmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, 12. dakikada skoru 28-24'e getirdi. Olaseni'nin bireysel performansıyla 13. dakikada skor 28-28 tekrar eşitlense de Vasiliauskas ve Jelovac ile sayılar bulan kırmızı-siyahlı ekip, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 30-35. Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 49-46 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Bursa ekibi, Freeman ve Olaseni'nin boyalı alandan bulduğu basketlerle 22. dakikada öne geçti: 52-51. Perry Jones ile skor üretmeye devam eden Frutti Extra Bursaspor, 25. dakikada 5 sayılık (58-53) fark yakaladı. Bu dakikada molaya giden Gaziantep Basketbol, oyuna daha disiplinli ve kontrollü dönerek rakibini baskıyla top kayıplarına zorladı ve Jelovac ile Crawford ikilisiyle etkili olarak final periyotuna 68-64 galip girdi.

Son çeyreğe Rich, Buva ve Jelovac'ın hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Gaziantep Basketbol, 33. dakikada farkı çift hanelere (69-80) çıkardı. Farkın açılmasıyla rakibini oyundan iyice düşüren Gaziantep Basketbol, maçtan 19 sayı farkla 106-87 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar
Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 20, Freeman 20, Christopher Jones 18, Perry Jones 12, Tuğberk Gedikli 9, Riley, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu, Mete Tekçevik, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 6
Gaziantep Basketbol: Orhan Aydın Haciyeva, Crawford 17, Vasiliauskas 19, Rich 19, Buva 15, İsmail Cem Ulusoy 14, Batuhan Dikmen, Jelovac 17, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 5
1. Periyot: 24-25
Devre: 46-49
3. Periyot: 64-68
5 faulle çıkanlar: 27.47 Tuğberk Gedikli (Frutti Extra Bursaspor), 39.02 Crawford (Gaziantep Basketbol)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle