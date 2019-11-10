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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.11.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes

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Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 24-23 önde tamamladı. İkinci yarıda etkisini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 44-43 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü periyot 65-65 berabere tamamlandı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan konuk takım maçtan 88-83 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 88

Salon: Şahinbey
Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton 11, Beaubois 17, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim 5, Buğrahan Tuncer 11, Pleiss 10
1. Periyot: 24-23
Devre: 43-44
3. Periyot: 65-65

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