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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.09.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyespor: 71

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Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyespor: 71

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında, Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor'u 78-71 yendi.

Karşılaşmaya Crawford ve Hagins'in üst üste sayılarıyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikaya 8-4 önde girdi. Kısa sürede toparlanan ve Benjamin Crawford ile Hrovat'ın sayılarıyla farkı kapatan Afyon Belediyespor ilk çeyreği 16-17 üstün bitirdi.

İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Afyon Belediyespor karşısında Gaziantep Basketbol hızlı hücumlarla sayı üretti ve çeyrekte 5 dakika geride kalırken 30-27 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve arka arkaya sayı üreten Afyon temsilcisi 17 dakikada durumu 31-31'e getirdi. Güneydoğu temsilcisi ise, ilk yarının son dakikasında yaptığı etkili hücumların ardından sayılar buldu ve soyunma odasına 44-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ilerleyen dakikalarda özellikle Hagins'in üç sayılık atışlarıyla farkı açan Gaziantep Basketbol, 25. dakikayı 48-41 önde geçti. Güneydoğu ekibinin skoru 52-46'ya getirdiği periyodun son bölümünde Afyon Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla eşitliği sağladı ve final çeyreğine 57-57 beraberlikle girildi.

Son periyotta üstünlüğü ele geçiren Afyon temsilcisi Hrovat'ın üçlük ve sayılarıyla 36. dakikada skoru 62-68'e getirdi. Maçın bitimine 2 dakika kala durumu 71-71 yaparak beraberliği yakalan Gaziantep Basketbol, geride kalan dakikalarda Crawford'un üst üste attığı serbest atışlarla durumu 78-71 yaparak maçtan galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 5, Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 4, Crawford 21, Can Uğur Öğüt 7, Metehan Akyel 4, Sanders 2, Erol Can Çinko 10, Murat Göktaş 3, Jelovac 6, Vasiliauskas 8, Berisha
Afyon Belediyespor: Benjamin Crawford 17, Davis 5, Hrovat 16, Aldridge 3, Zanna 14, Gani Erdi Gülaslan 10, Burak Eşlik, Mehmet Rıfat Alemdaroğlu, Sinan Sağlam 6, Ali Ulaş Peker
1. Periyot: 16-17
Devre: 44-38
3. Periyot: 57-57
Beş faulle çıkanlar: 33.14 Metehan Akyel, 37.19 Hagins (Gaziantep Basketbol), 36.46 Davis (Afyon Belediyespor)

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