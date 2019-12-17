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Basketbol
AA
17.12.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol 69-79 ERA Nymburk

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Gaziantep Basketbol 69-79 ERA Nymburk

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 79-69 yenildi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Valentin Oliot (Fransa)

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 13, Vasiliauskas 6, Erol Can Çinko 13, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 6, Metehan Akyel 3, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş

ERA Nymburk: Benda 11, Dalton 2, Rogic 14, Hankins 14, Hruban 22, Booker 8, Kriz 1, Paterka 3, Bohacik 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-41

3. Periyot: 52-54

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
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Gaziantep Basketbol 69-79 ERA Nymburk


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