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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Gaziantep - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Gaziantep - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Gaziantep ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde ilk sezonunu geçiren ve 6. hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Gaziantep - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Gaziantep - Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Gaziantep temsilcisi, son olarak evinde konuk ettiği Göztepe ile de 1-1 berabere kaldı. . hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep, Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılmanın peşinde. Peki, Gaziantep - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Gaziantep - Başakşehir maçını hakem Koray Gençerler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Kayode dönüyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbul ekibine karşı takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.
Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde ayrıca Souleymane Diarra da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Üç maçlık cezasını tamamlayan forvet Kayode ise teknik heyetin forma vermesi halinde sahada olacak.
Kayode, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

 

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