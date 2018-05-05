Gaziantep, Banvit'i rahat geçti! Kritik galibiyet...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGaziantep, Banvit'i rahat geçti! Kritik galibiyet...
GeriBasketbol Gaziantep, Banvit'i rahat geçti! Kritik galibiyet...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
AA
05.05.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Gaziantep, Banvit'i rahat geçti! Kritik galibiyet...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep, Banvit'i rahat geçti! Kritik galibiyet...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Banvit'i 82-63 yendi.

Salon: Şahinbey
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Kerem Baki
Gaziantep Basketbol: Armand 32, Carter 11, Miller 15, Balazic 5, Erol Can Çinko 6, Orhan Hacıyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Freimanis 4, Erden Eryüz 2, Can Uğur Öğüt 7, Murphy
Banvit: Thomas 6, Vidmar 3, Rautins 9, Taylor 5, Caloiaro 6, Şehmus Hazer 2, Kulig 9, Can Altıntığ 9, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel 14
1. Periyot: 25-18
Devre: 42-32
3. Periyot: 64-47

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında 14-9'luk skorla rakibine üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin hemen başında toparlanan Banvit, rakibinin top kayıplarına sayılarla karşılık verdi. Bu periyodun ilk 4 dakikalık bölümü geride kalırken henüz sayı bulamayan Gaziantep Basketbol, 26-25 geriye düştü. Daha sonra Armand ve Miller ile 3 sayılık basketler bulan Gaziantep temsilcisi, ilk yarıyı 42-32 önde kapadı.

Üçüncü periyotta farkı eritmeye çalışan konuk ekip, başarılı olamadı. Savunmasını sertleştirerek rakibine geçit vermeyen Gaziantep Basketbol, maçın son çeyreğine 17 sayı farkla (64-47) önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 19 sayı farkla 82-63 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Gaziantep Basketbol adına 32 sayı üreten Sean Armand oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

Galatasaray'da Mariano kadroya alınmadı

TEB BNP Paribas İstanbul Open'da McLachlan - Monroe çifti finalde

Altay 7 yıl sonra 1. Lig'de!