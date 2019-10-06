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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Gaziantep 1-2 Medipol Başakşehir

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Gaziantep 1-2 Medipol Başakşehir

Gaziantep ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Başakşehir, 13. dakikada Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Twumasi'nin attığı golle maçta durumu eşitledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir 70. dakikada Crivelli'nin golü ile 2-1 öne geçti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

 

Gaziantep 1-2 Medipol Başakşehir

 

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada gelişen konuk ekip atağında İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Crivelli'nin şutunda kaleci Lontigkin topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
13. dakikada Visca'nın sağ kanattan hızla ceza sahasına girmesinin ardından yerden verdiği pas sonrası kale önünde topa dokunan Crivelli takımını öne geçirdi: 0-1.
24. dakikada verilen geri pas sonucu buluştuğu topu kale çizgisi önünde ayağında tutan konuk ekip kalecisi Mert Günok'a Gaziantep FK'dan Twumasi pres yaptı. Bu sırada topa dokunmayı başaran Twumasi takımı adına beraberliği getiren golü attı: 1-1.
40. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden vuruşunda top kaleci Lontigkin'da kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle tamamladı.
55. dakikada gelişen konuk ekip atağında Elia’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
56. dakikada son çizgeye inen Visca'nın ceza sahasının ortasında topla buluşturduğu Crivelli'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
58. dakikada konuk ekip gole çok yaklaşsa da sonuç alamadı. Ceza sahası önünden Demba Ba'nın şutunda topu çelen Lontigkin pozisyonun devamında Crivelli'nin vuruşunda da meşin yuvarlağın ağlara gitmesine oldu. Kaleciden seken topla arka direk önünde buluşan Visca'nın topuğuyla yaptığı vuruşta ise top defansa çarpıp kornere gitti.
71. dakika ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın yerden gönderdiği topa dokunan Crivelli ağları ikinci kez havalandırdı: 1-2.
82. dakikada Elia'nın sol çaprazdan rakibini çalımladıktan sonra girdiği ceza sahası içinden yaptığı şutta, kaleci Lontigkin topu direk dibinden kornere çeldi.
83. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda direğe çarpıp dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı konuk ekip Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Stat: Kalyon
Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdağon, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Tosca, Morias, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Muhammet Demir (Dk. 46 Pawlowski (Dk. 83 Kenan Özer), Kayode, Chibsah (Dk. 88 Furkan Soyalp), Twumasi
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike (Dk. 42 Elia), Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 90 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli
Goller: Dk. 13 ve 71 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 18 Güray Vural (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 2 Sumudica (teknik direktör), Dk. 87 Kana Bıyık
(Gaziantep FK), Dk. 22 Gulbrandsen, Dk. 30 Azubuike, Dk. 44 Epureanu, Dk. 59
Elia, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Gaziantep 1-2 Medipol Başakşehir

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