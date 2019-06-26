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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.06.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Gazi Koşusu ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

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Gazi Koşusu ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Gazi Koşusu, bu yıl 93. organizasyonu ile yarışseverlerin karşısına çıkacak. Toplam 2 milyon 393 bin 835 liralık büyük ikramiyenin sahibini bulacağı 93. Gazi Koşusu, 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşuda ikisi dişi olmak üzere kaydı yapılan 22 safkan belirlendi. Peki, Gazi Koşusu ne zaman ve saat kaçta koşulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gazi Koşusu, bu yıl 93. koşusu ile yarış tutkunlarının karşısına çıkacak. Birbirinden iddialı atların boy göstereceği yarış öncesi, 5 önemli yarış daha gerçekleşecek. Peki, Gazi Koşusu ne zaman koşulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

93. Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Gazi Koşusunda birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olurken, ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL ve dördüncüye 165.000 TL olarak toplamda 2.805.000 TL ikramiye ödenecek.

Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453.750 TL, ikinciye 181.500 TL, üçüncüye 90.750 TL ve dördüncüye 45.375 TL olmak üzere toplam 771.375 TL yetiştiricilik primi dağıtılacak.

GAZİ KOŞUSU GÜNÜ KOŞULACAK DİĞER YARIŞLAR

Gazi Koşusu öncesinde koşulacak olan diğer yarışlara katılan at sayısı şu şekilde olacak;

İstiklal Savaşı Koşusu’na 4 yaşlı 17 Arap atı, 
Nene Hatun Koşusu’na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı, 
Zübeyde Hanım Koşusu’na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı, 
Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı, 
Anafartalar Koşusu’na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı, 
ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu’na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı

28 HAZİRAN CUMA AKŞAMI FESTİVAL TADINDA YARIŞLAR

Gazi Koşusu öncesinde birçok koşu yarışseverlerle buluşacak. İşte, 28 Haziran akşamı koşulacak o yarışlar;

BEGÜM ATMAN KARATAŞ KOŞUSU (KV 8 / D) Saat : 18.30
Atman Ailesi’nin 3. Kuşak temsilcilerinden TJK'nın Asli Üyesi merhume Begüm Atman Karataş adına düzenlenecek koşu (KV- 8 / D) sentetik kum pistte 2000 metre mesafede yapılacak. Birincilik ikramiyesi 85.500 TL olan koşuda; 3 yaşlı Juno, Kızım Azra, Nippon,Queen Of Proti, Sensizim, Spark Dancer ve Suvla Point isimli 7 dişi tay birincilik mücadelesi verecek.

ARJANTİN JOKEY KULÜBÜ KOŞUSU (Açık - A3) Saat : 19.30
2007 yılından itibaren karşılıklı olarak yapılan yarışın, bu yılki birincilik ikramiyesi 143.000 TL olup, çim pistte 2400 metre mesafede yapılacak. 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele edecekleri koşuya, Can Dadaş, Oğlum Berat, Corcovado, Distant Shining, Headman, Mister Görkem ve Proxy isimli 7 safkan katılacak.

ORHAN DOĞA ÖZSOY KOŞUSU (Açık - G3) Saat : 20.30
1990-1992 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı yapmış olan Orhan Doğa Özsoy adına düzenlenen koşu (Açık – G3); çim pistte 1600 metre mesafede koşulacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının katılacağı, birincilik ikramiyesi 152.000 TL olan koşuya katılacak 12 tay şu isimlerden oluştu: Ateşin Kanatları, Creed Boy, Dortmund, Gold Polat, Goldenpass, İz Bırakan, Kayı Ovası, Kenobi, Kızıl Tüy, Magnus, Padre Padrone ve Semerkant.

HALİÇ KOŞUSU (Açık - G1) Saat : 21.00
4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele edecekleri Haliç Koşusu (Açık – G1); çim pistte 1600 metre mesafede düzenlenecek. Birincilik ikramiyesi 380.000 TL olan koşuya, Alaçatı Ağası, Bodyguard Hero, Gazibora Khan, Katma Değer, Rhythm Divine, Runner Bull, Sharpa ve Ulan Bator isimli safkanlar katılacak. 

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