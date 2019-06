Gazi Koşusu heyecanı başlıyor! Hangi atlar ve jokeyler yarışacak?

Gazi Koşusu, 93. yılında aynı heyecanı ile vatandaşlarla buluşacak. Toplam 21 atın katılım göstereceği yarışta birincilik ödülü 2 milyon 393 bin lira olacak. Peki, Gazi Koşusu ne zaman gerçekleşecek? İşte, Gazi Koşusu öncesi merak edilen bazı detaylar

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

93. Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te koşulacak. Bu organizasyon öncesinde birçok yarış da izleyiciyle buluşacak. Yarış, Kanal D, TAY TV, TJK TV ve TV 100 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu güne ait tüm koşu ve etkinlikleri TJK TV YouTube kanalından HD farkıyla izlenebileceği gibi yine YouTube üzerinden Veliefendi Hipodromu'nda atların koşuya hazırlandıkları eyerleme mahallinde yapılacak olan 360 derece kameralı yayınla bu alandaki analiz ve yorumları takip edilebilecek.

HANGİ YARIŞLAR KOŞULACAK?

Veliefendi Hipodromu'nda, önemli koşuların heyecanını yaşamak isteyen yarışseverler için hazırlanan çeşitli aktivitelerle dolu bu günün programı şöyle oluştu:

Saat 13.30: Küheylan Koşusu

Saat 14.00: Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu

Saat 14.30: Caprice Koşusu

Saat 15.00: Zübeyde Hanım Koşusu

Saat 15.30: Caprice Koşusu

Saat 16.00: Nene Hatun Koşusu

Saat 16.30: Ali Rıza Bey Koşusu

Saat 17.15: GAZİ KOŞUSU

Saat 18.00: Anafartalar Koşusu

Saat 18.30: İstiklal Savaşı Koşusu

START KURALARI ÇEKİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda start kura çekimi yapıldı.



Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran Pazar günü 93. kez koşulacak yarışta hangi jokeyin hangi safkana bineceğinin deklaresinin ardından, start kura çekimi gerçekleştirildi.



TJK TV stüdyolarında yapılan kura çekiminin ardından Gazi Koşu'nda mücadele edecek jokeyler, safkanların sahipleri ve at yarışı camiasından davetliler, Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.



Son 4 Gazi Koşusu'nu kazanarak üst üste birincilik elde etme rekorunun sahibi olan jokey Ahmet Çelik, "Dört sene üst üste kazandığım için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yarışçılık tarihinde 4 sene arka arkaya büyük bir derbi kazanan jokey yok. Bu benim için gurur verici. Kariyerime apranti eğitim merkezinde başlarken, 'Gazi Koşusu'na katılabilir miyim?' diye düşünüyordum. Katıldım ve 4 sene üst üste kazandım." diye konuştu.

AHMET ÇELİK START NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ



Ekürisi "Ghost Pasha" adlı safkanla start numarasını değiştiren Çelik, "Yarışa eküri ile girdiğim için bir seçeneğimiz vardı. Birinci kutudan çıkmanın at için daha avantajlı olduğunu düşünüyorduk. İlk numarayı istiyordum. Ekip de beni kırmadı ve değerlendirdi. Atın tarzı gereği çok önemli bir numaraydı." ifadelerini kullandı.



"Miramis" adlı safkanla 2009'daki Gazi Koşusu'nu kazanarak bu organizasyonda birincilik gören en genç jokey olan Gökhan Kocakaya, bu yıl "Akgün" isimli atla yarışa katılacağını belirterek, "Birbirinden değerli 21 at katılacak. İnanılmaz bir heyecan var. Herkes umutla Gazi Koşusu'nu beklemeye başladı. Yarışa 15. start kutusundan çıkıyoruz. Bu kulvarın bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Start verildikten sonra 200-300 metrelerde iç kulvara baskılar olacaktır. Yarışın güçlü atları iyi pozisyon almak isteyecek. Biz de o atların arkasında düzlüğe atımızı moralli çıkartmalıyız." şeklinde konuştu.



İlk Gazi Koşusu zaferinin üstünden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Gökhan, "10 yıl benim için uzun bir süre. Bu sürede yarış kazanmak isterdim ama şans ve kısmet meselesi. Gazi Koşusu, herkesin istediği bir yarış. 10 senelik aradan sonra inşallah bu sene bizim olur. Yarışa katılan her atın ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Bahtları açık olsun." değerlendirmesini yaptı.



GÜZELOCAK: "ZOR BİR KOŞU OLACAK"



Yarışta favoriler arasında gösterilen "Scoutleo" isimli safkanın sahibi Ahmet Güzelocak, 2016'da da atı "Graystorm"un yarışı kazandığını hatırlatarak, "Çok heyecanlıyız. 2016'da bu yarışı kazandık. Aynı heyecanla hazırlanıyoruz. Atımız bize bu ışığı gösterdi. Buraya gelen 21 at da kendini ispat etmiş ciddi safkanlar. Ciddi rakiplerimiz var. Zor bir koşu olacak. Bütün ekiplere başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde biter. Fair-play'in ön planda olduğu bir yarış olur." açıklamasında bulundu.



"Scoutleo"ya binecek Gökhan Gökçe'nin iyi bir jokey olduğunu anlatan Güzelocak, "Gökhan Gökçe, Scoutleo'ya kariyerini bulduran jokey. Son 4 yarışı kazandılar. Atla bütünleştiler ve birbirlerin iyi tanıyorlar. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.



Jokey Gökhan Gökçe ise "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu büyük koşu, atçılığımızın derbisi. Bindiğim atın ön plana çıkmasından dolayı daha da heyecanlıyım. Umarım şans bizden yana olur. İnşallah güzel bir yarış geçer. Gazi Koşusu, her jokeyin kariyerinde kazanmak isteyeceği bir organizasyon. Bu sene güzel bir şans geldi. İnşallah kariyerimin en büyük kupasını alırım." ifadelerini kullandı.

Gazi Koşusu'nun tarihçesi



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.



İlk ikramiye 2 bin lira



Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.



En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı



Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.



En fazla kazanan Mümin Çılgın



Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Halis Karataş, 93. Gazi Koşusu'na Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu "Long Runner" isimli tayla katılacak.



Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te



Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, 93. Gazi Koşusu'nda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarışacak.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.



Kazanan at, sahibini zengin edecek



Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453 bin 750 lira, ikinciye 181 bin 500 lira, üçüncüye 90 bin 750 lira, dördüncüye ise 45 bin 375 lira olmak üzere toplam toplamda 771 bin 375 lira yetiştiricilik primi verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.



START KURASI VE DEKLARELER



93. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, start numarası ve jokeyleri şöyle:

START NUMARASI AT ADI JOKEY

20 AGERA SADETTİN BOYRAZ

15 AKGÜN GÖKHAN KOCAKAYA

8 ALKANDROS HIŞMAN ÇİZİK

16 ALWAYS FORTH SELİM KAYA

19 ANGEL OF DEATH AKIN SÖZEN

18 ARTS MAN MERTCAN ÇELİK

21 FEARLESS ACTION TOLGA YILDIZ

7 GHOST PASHA İLKER SOYAD

13 HASKAYA NEVZAT AVCI

3 JIMINY CRICKET AYHAN KURŞUN

9 KING OF TATVAN FUAT ÇAKAR

6 KUZEY KAFKASYALI ÖZCAN YILDIRIM

14 LONG RUNNER HALİS KARATAŞ

12 MATBAACI MEHMET KAYA

11 PERFECT RUNNER BARIŞ KURDU

2 RAMPAGE PATRICK COSGRAVE

5 SCOUTLEO GÖKHAN GÖKÇE

17 YAMANLARBEYİ MUSTAFA ÇİÇEK

10 YEDİTEPE MÜSLÜM ÇELİK

4 HÜRAT ERHAN YAVUZ

1 THE LAST ROMANCE AHMET ÇELİK