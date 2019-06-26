Gazi Koşusu adaylarından Akgün'ün biyografisi ve sahibi hakkında detaylar
Gazi Koşusu'nda boy gösterecek olan atlar arasında yer alan Akgün, araştırılan atlar arasında yer alıyor. İşte, Gazi Koşusu'nda yarışacak 22 attan birisi olan Akgün hakkında merak edilen detaylar
93. Gazi Koşusu’nun plase isimlerinden biri olan Akgün, Vefa İbrahim Aracı tarafından yetiştirildi.
İlk iki koşusundaki performansının ardından etkili sonuçlar elde etmeyi başaran Akgün, 11 koşuda 3 birincilik elde ederken, 5 kez de tabela içerisinde kendine yer buldu.
Bu koşudaki rakiplerinden Yamanlarbeyi isimli tayın kazandığı Erkek Tay Deneme Koşusu’nu (G1) ikinci olarak tamamlayan Akgün ayrıca, Tendürek (A3) ve Sadık Eliyeşil (KV-9) koşularını da ikinci olarak tamamladı.
25 Nisan 2016 doğumlu doru erkek tay son olarak, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda start aldığı Mehmet Akif Ersoy Koşusu’nu (G2) Scoutleo ve Kuzey Kafkasyalı isimli tayların ardında üçüncü olarak tamamladı.
Sahibi: Caner Akgün
Antrenörü: Abdullah Çiftçi
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