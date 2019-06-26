Gazi Koşusu adaylarından Agera'nın biyografisi ve sahibi hakkında bazı bilgiler
Gazi Koşusunun 22 yarışçısından birisi olan Agera,yarışları yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. 2016 doğumlu olan Agera, 2018 yılında yarış kariyerine başladı. Halis Karataş'ın da yarıştığı Agera, sentetik pistlerde başarı elde etmiştir.
Agera, 10 Mayıs 2016 tarihinde dünyaya geldi. Yarış kariyerine 10 Haziran 2018’de 1000 metre çim pistte düzenlenen Distant Relative Koşusu (Şartlı-1) ile başlayan safkan, jokeyi Halis Karataş idaresinde üçüncü geldi.
Katıldığı ilk Grup yarışı olan Sakarya Koşusu’nda (G2) tabelanın dışında kaldı. Kariyerindeki ilk zaferini 26 Aralık 2018’de Veliefendi’deki Maiden koşuda elde eden doru erkek tay, sonrasında start aldığı Handikap-14 koşuda da birinciliği kimselere bırakmayarak peş peşe iki galibiyetin altına imza atmış oldu. Son katıldığı yarış olan 9 Haziran’daki Sait Akson Koşusu’nda (G2) beşinci gelen safkan, kazandığı tek kupa olan Adil Tügel Koşusu (KV-8) da dâhil kariyerindeki 3 galibiyetin tümünü sentetik pistte elde etti.
Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy
Antrenörü: Alper Tepebaşı
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