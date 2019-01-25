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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / Fotoğraflar: Depophotos
25.01.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Gattuso'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber

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Gattuso'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber

Milan'ın Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Zapata hakkında konuştu.

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Cristian Zapata ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında konuştu. 

Çalhanoğlu'nun satılacağına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Gattuso, "Hakan, hiçbir transfer listesinde bulunmadı." açıklamasında bulundu.

"Zapata ile devam..."

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'le de yolları ayırma kararı alan Galatasaray ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin adı Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Zapata ile anılırken, İtalyan teknik adamdan kötü haber geldi.

Zapata'nın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Gattuso, Cristian Zapata'ya kontrat yenileme teklif edildi, o bizim için önemli bir oyuncu ve bizde kalmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Milan formasıyla toplam 145 maça çıkan başarılı stoper, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 da asist yaptı.

Gattusodan Fenerbahçe ve Galatasaraya kötü haber

Milan golcü oyuncusu Higuain'i geçtiğimiz günlerde Chelsea'ye göndermişti...

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