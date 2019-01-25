Gattuso'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber
Milan'ın Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Zapata hakkında konuştu.
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Cristian Zapata ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında konuştu.
Çalhanoğlu'nun satılacağına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Gattuso, "Hakan, hiçbir transfer listesinde bulunmadı." açıklamasında bulundu.
"Zapata ile devam..."
Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'le de yolları ayırma kararı alan Galatasaray ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin adı Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Zapata ile anılırken, İtalyan teknik adamdan kötü haber geldi.
Zapata'nın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Gattuso, Cristian Zapata'ya kontrat yenileme teklif edildi, o bizim için önemli bir oyuncu ve bizde kalmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Milan formasıyla toplam 145 maça çıkan başarılı stoper, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 da asist yaptı.
Milan golcü oyuncusu Higuain'i geçtiğimiz günlerde Chelsea'ye göndermişti...
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