Gattuso: “Hakan modern bir 10 numara!”
Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Verona galibiyeti sonrası Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Verona'yı 4-1'le geçen Milan, uzun bir aradan sonra 2 galibiyet üst üste almış oldu. Atalanta'nın da Lazio deplasmanında berabere kalmasıyla, puan tablosunda 6. sıraya yükseldiler ve Avrupa Ligi için avantajlı konuma geçtiler.
Maç sonrası kendisine Hakan Çalhanoğlu sorulan Gattuso, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
"Alışılmamış bir 10 numara. Kalitesiyle niceliğini birleştiriyor. Öyle bir 10 numara ki, bizim modern futbola uyum sağlamamızı sağlıyor. Kendini daha çok geliştirebilir, hem mental hem de fiziksel olarak." dedi.
Verona, bu yenilgi sonrası, bitime 2 hafta kala küme düştü.
İtalya Serie B'de bu akşam, şampiyonluğunu ilan eden Empoli, düşme hattındaki Cremonese'yi konuk edecek.
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