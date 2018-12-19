Gary Medel'e Premier Lig kancası
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi.
Devre arasında kadrosunda değişim yaşanması beklenen Beşiktaş'ta önemli bir gelişme var. İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, siyah-beyazlıların Şilili oyuncusu Gary Medel'e talip oldu.
Sky Sports'ta yer alan habere göre West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, vatandaşı olan Medel'i öncelikli olarak takımında görmek istiyor.
West Ham United yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye giderek transfer için müzakarelere başlayacağı kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş'ta 24 resmi maçta görev alan Medel'in Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Şilili oyuncu 2013 yılınd Sevilla'da Cardiff City'ye transfer oldu ve İngilitere'de 1 sezon forma giydi.
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