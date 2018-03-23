Gary Medel teklif aldığı takımları açıkladı!
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, İtalyan basınına konuştu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldığı takımları açıkladı.
Beşiktaş forması giyen Şilili oyuncu Gary Medel, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a uzun bir röportaj verdi.
Inter'deki günleri ve ayrılış süreci ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, Beşiktaş'a gelmeden önce teklif aldığı takımlarla ilgili şunları kaydetti:
Sevilla, Espanyol, Malaga ve Meksika'dan bazı takımlar da teklif getirdiler ancak Beşiktaş beni çok istiyordu. Şu an mutluyum. Yüksek seviyede bir kulüpte forma giyiyorum. Herkes çok iyi. Ailem de İstanbul'da.
Medel, İtalya'nın başka büyük kulüplerinden de teklif alırsan cevabın ne olur sorusuna, "Benim için İtalya'da yalnızca Inter vardır" diyerek yanıt verdi.
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