Gary Medel kimdir? Kaç yaşındadır?

Gary Alexis Medel Soto, 3 Ağustos 1987 Santiago doğumlu, Stoper mevkinde forma giyen Şilili millî futbolcudur.

KULÜP KARİYERİ

Medel orta alandaki sert ve hırslı futbolu nedeniyle Şilili Gattuso ve Pitbull gibi lakaplara sahip.

Universidad Catolica

Futbola ülkesi Şili'de, Universidad Catolica'da başladı.

Defansa dönük orta saha oyuncusu olarak burada gösterdiği performans, Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden Boca Juniors'un dikkatini çekti ve Medel, 2009 yılında Boca'nın yolunu tuttu.

Boca Juniors

Kariyer çizgisi sürekli yükselince Boca'da çok uzun kalmadı. En golcü sezonlarını 2009-10'da Boca Juniors ve 2012-13'te Sevilla'da yaşadı. Bu iki sezonda 7'şer gol atan Medel, son üç sezonda ise, savunmadaki ağırlığının artmasıyla, sadece 2 gol bulabildi. Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve teklifler almaya başladı.

Sevilla

2011 yılında 3 milyon euro La Liga'nın güçlü ekibi Sevilla'ya transfer oldu. Bu sert futbol nedeniyle kırmızı kartlardan uzak kalmayan Medel, 2015 yılında Neymar'a yaptığı çok sert hareket ile uzun süre futbol gündeminde kalmıştı. Neymar maçın ardından "Medel'in kim olduğunu bilmiyorum ama burası UFC (bir dövüş organizasyonu) değil" açıklamasını yapmıştı.

Medel'i sert futbolu kadar, top çalma konusunda oldukça yeteneklidir. La Liga'da özellikle Barcelona maçlarında rakibin hücum hattına sorunlar çıkarmayı bildi.

Cardiff City

2013 yılında ise sürpriz bir transferin odağında yer aldı. Premier Lig'de oynama hevesi onu Cardiff City'ye götürdü. Medel'e 11 milyon pound ödeyen Galler ekibi, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.

Inter

Cardiff lige tutunmayı başaramayınca Medel'in orada kalması için bir neden kalmamıştı. 2015'te 10 milyon pound ile Inter'e gitti. Burada klasik defansif orta saha oyuncusu rolünden stoperliğe evrildi. Orta sahadan stoper bölgesine evrilmesi, 2016-17 sezonunda gerçekleşti. Teknik direktör Stefano Pioli, savunmanın göbeğine çare bulamayınca Medel'i buraya çekti. Javier Mascherano'nun Barcelona'da yaşadığı sürecin bir benzerini yaşayan Gary Medel, zamanında hamle yeteneği ve sağlam içgüdüleriyle savunmada iyi iş yaptı. 1.71cm'lik boyu, tıpkı Mascherano'da olduğu gibi, hava toplarında zorlanmasına sebebiyet veriyor.