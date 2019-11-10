Gary Lineker, Çağlar Söyüncü'ye hayran!
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Çağlar Söyüncü paylaşımı yaptı.
İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında yer alan ve şu anda yorumculuk yapan Gary Lineker, Çağlar Söyüncü paylaşımında bulundu.
Lineker, Instagram hesabında Çağlar ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
İngiliz futbol adamı, paylaşımına ''Bakın sabah 5:30’ta havalimanında kiminle karşılaştım. Benim yeni favori oyuncum.'' notunu düştü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle