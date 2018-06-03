Garry Rodrigues'ten zam şartı!
Başta Newcastle olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün listesinde yer alan Rodrigues, “G.Saray’da kalıp Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum ama ücretime zam yapılmalı” dedi.
Sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla Galatasaray’ın 21. lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, yıllık ücretine zam yapılmasını istedi. Kendisini uzun süredir izleyen Newcastle United’ın yanı sıra çok sayıda İngiliz ve İspanyol kulübünün listesinde yer alan Rodrigues, geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bir araya gelerek, takımdaki geleceğini konuştu.
2021 yılına kadar sözleşmeli olan ve yılda 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Rodrigues, menajerinin de bulunduğu görüşmede, “Galatasaray’da kalıp Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Şu an aklımda sadece bu var. Ancak ücretime zam yapılmasını istiyorum” dedi. Takımın yıldızları Feghouli ve Belhanda’dan ziyade, yedek oyuncular Eren ve Maicon’a kendisinden yüksek para ödenmesini baz alan Rodrigues, yıllık ücretinin 2.5 milyon Euro’ya çıkarılmasını istedi.
Şampiyonlar Ligi’nde başarılı performans sergilemesi durumunda talipleri daha da çoğalması beklenen Rodrigues hakkındaki karar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’in kendi aralarında yapacakları toplantıda verilecek. Kararda, UEFA’nın Finansal Fair Play konusunda Galatasaray Kulübü’ne uygulayacağı kısıt ve yaptırımlar da önemli rol oynayacak.
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