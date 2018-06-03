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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
03.06.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues'ten zam şartı!

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Garry Rodrigues'ten zam şartı!

Başta Newcastle olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün listesinde yer alan Rodrigues, “G.Saray’da kalıp Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum ama ücretime zam yapılmalı” dedi.

Sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla Galatasaray’ın 21. lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, yıllık ücretine zam yapılmasını istedi. Kendisini uzun süredir izleyen Newcastle United’ın yanı sıra çok sayıda İngiliz ve İspanyol kulübünün listesinde yer alan Rodrigues, geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bir araya gelerek, takımdaki geleceğini konuştu.

2021 yılına kadar sözleşmeli olan ve yılda 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Rodrigues, menajerinin de bulunduğu görüşmede, “Galatasaray’da kalıp Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Şu an aklımda sadece bu var. Ancak ücretime zam yapılmasını istiyorum” dedi. Takımın yıldızları Feghouli ve Belhanda’dan ziyade, yedek oyuncular Eren ve Maicon’a kendisinden yüksek para ödenmesini baz alan Rodrigues, yıllık ücretinin 2.5 milyon Euro’ya çıkarılmasını istedi.

Şampiyonlar Ligi’nde başarılı performans sergilemesi durumunda talipleri daha da çoğalması beklenen Rodrigues hakkındaki karar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’in kendi aralarında yapacakları toplantıda verilecek. Kararda, UEFA’nın Finansal Fair Play konusunda Galatasaray Kulübü’ne uygulayacağı kısıt ve yaptırımlar da önemli rol oynayacak.

 

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