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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.01.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues'ten Galatasaray'a veda

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Garry Rodrigues'ten Galatasaray'a veda

Galatasaray'dan Al Ittihad Kulübü'ne transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yolladı.

 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibine transfer olan yıldız futbolcu Galatasaray'ı unutmayacağını söyledi. Al-İttihad Kulübü resmi sitesinden transferin gerçekleştiğini açıkladı. Galatasaray da KAP bildirimini gerçekleştirdi.


Rodrigues'in veda mesajı şu şekilde:

Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için zor olarak. Ama hem ailem hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileri taşıyan, tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, eibe, çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum.

SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Galatasaray Rodrigues'in transferiyle ilgili KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, Al İttihad takımının Garry Rodrigues'i 10 milyon Dolar'ın üzerinde bir fiyata göndermesi halinde, 10 milyon Dolar'ın üzerindeki rakamın yüzde 20'sinin kendilerine ödeneceğini de duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in  transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize ödeyecektir" denildi.

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