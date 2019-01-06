Garry Rodrigues'ten Galatasaray'a veda
Galatasaray'dan Al Ittihad Kulübü'ne transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yolladı.
10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibine transfer olan yıldız futbolcu Galatasaray'ı unutmayacağını söyledi. Al-İttihad Kulübü resmi sitesinden transferin gerçekleştiğini açıkladı. Galatasaray da KAP bildirimini gerçekleştirdi.
📸Garry Rodrigues, Al Ittihad formasıyla. pic.twitter.com/w7pUjpklSU— Spor Arena (@sporarena) 6 Ocak 2019
Rodrigues'in veda mesajı şu şekilde:
Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için zor olarak. Ama hem ailem hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileri taşıyan, tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, eibe, çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum.
SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
Galatasaray Rodrigues'in transferiyle ilgili KAP'a şu açıklamayı yaptı:
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, Al İttihad takımının Garry Rodrigues'i 10 milyon Dolar'ın üzerinde bir fiyata göndermesi halinde, 10 milyon Dolar'ın üzerindeki rakamın yüzde 20'sinin kendilerine ödeneceğini de duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize ödeyecektir" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle