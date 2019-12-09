Garry Rodrigues'in pazar keyfi
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Gençlerbirliği galibiyetinin keyfini ailesiyle birlikte çıkardı.
Haftayı galibiyetle kapayan Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, izin gününde eşi Denise Tavares, çocukları Ilayna ve Ilaay ile Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Galibiyet sevincini Pazar keyfiyle taçlandırdı.
Uzun süre mağazaları dolaşan Garry Rodrigues ve ailesinin alışveriş turuna arkadaşları da eşlik etti.
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