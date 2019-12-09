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Futbol
09.12.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues'in pazar keyfi

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Gençlerbirliği galibiyetinin keyfini ailesiyle birlikte çıkardı.

Haftayı galibiyetle kapayan Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, izin gününde eşi Denise Tavares, çocukları Ilayna ve Ilaay ile Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Galibiyet sevincini Pazar keyfiyle taçlandırdı.

Uzun süre mağazaları dolaşan Garry Rodrigues ve ailesinin alışveriş turuna arkadaşları da eşlik etti.

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Garry Rodriguesin pazar keyfi

Garry Rodriguesin pazar keyfi

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